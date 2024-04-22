Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ким Кардашьян плачет в сторонке": Мадлен запечатлелась в леопардовом бикини на пляже Дубая

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала эффектную фотографию с отдыха в Дубае – девушка запечатлелась в бикини, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Мадлен отправилась в отпуск в Дубай. Само собой, отдых в Эмиратах не обошелся без посещения пляжа. Инстадива продемонстрировала золотистый загар и подтянутую фигуру на свежем снимке – Мамадалиева сфотографировалась в леопардовом мини-купальнике на дубайских песках.

Публикацию Мадлен подписала соответствующе: вместо слов – смайлики со следами лапок леопарда.

Несколько сотен подписчиков восхитились увиденным.

"Ким Кардашьян плачет в сторонке", "Мадлен, как всегда, изумительна и восхитительна", "Огонь! Тигрица", "Нереально красивая девочка", "Ооох, Мадинка", "Хорошего отдыха, Мадлен", - гласят комментарии.

Недавно Мадлен поведала, на чем зарабатывает и как копит деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088677-kim-kardashyan-plachet-v-storonke-madlen-zapechatlelas-v-leopardovom-bikini-na-plyazhe-dubaya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.