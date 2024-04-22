"Ким Кардашьян плачет в сторонке": Мадлен запечатлелась в леопардовом бикини на пляже Дубая

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала эффектную фотографию с отдыха в Дубае – девушка запечатлелась в бикини, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Мадлен отправилась в отпуск в Дубай. Само собой, отдых в Эмиратах не обошелся без посещения пляжа. Инстадива продемонстрировала золотистый загар и подтянутую фигуру на свежем снимке – Мамадалиева сфотографировалась в леопардовом мини-купальнике на дубайских песках.

Публикацию Мадлен подписала соответствующе: вместо слов – смайлики со следами лапок леопарда.

Несколько сотен подписчиков восхитились увиденным.

"Ким Кардашьян плачет в сторонке", "Мадлен, как всегда, изумительна и восхитительна", "Огонь! Тигрица", "Нереально красивая девочка", "Ооох, Мадинка", "Хорошего отдыха, Мадлен", - гласят комментарии.

Недавно Мадлен поведала, на чем зарабатывает и как копит деньги.