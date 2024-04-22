"Шикарно и богато": Дильназ Ахмадиева в национальном наряде вызвала восхищение в Казнете
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Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева показалась поклонникам в Instagram в эффектном национальном аутфите. Поклонники артистки искупали любимицу в комплиментах, передает NUR.KZ.
Платье желтоватого оттенка с пышными полупрозрачными рукавами и вышивкой в национальном стиле по центру вызвало абсолютный восторг пользователей Сети. Дильназ дополнила наряд сережками в том же стиле. Судя по эмоциям певицы, она тоже была довольна своим внешним видом.
Видео: сторис instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva
Фанаты Ахмадиевой не поскупились на комплименты – их в комментариях было больше трех сотен.
"Какой шикарный наряд! И Вы в том числе", "Супер", "Костюм шикарный, как и его обладательница", "Дильназ, Вы самая обаятельная, самая харизматичная", "Шикарно и богато", "Талантливая певица и красавица", "Отлично", "О, Боже, как же она красива", - написали поклонники в комментариях.
Недавно Дильназ Ахмадиева показала, как выглядела после родов - по ее словам, она была в депрессии и весила 46 кг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088665-shikarno-i-bogato-dilnaz-ahmadieva-v-natsionalnom-naryade-vyzvala-voshischenie-v-kaznete/