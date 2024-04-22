Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Шикарно и богато": Дильназ Ахмадиева в национальном наряде вызвала восхищение в Казнете

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Кадр из видео: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева показалась поклонникам в Instagram в эффектном национальном аутфите. Поклонники артистки искупали любимицу в комплиментах, передает NUR.KZ.

Платье желтоватого оттенка с пышными полупрозрачными рукавами и вышивкой в национальном стиле по центру вызвало абсолютный восторг пользователей Сети. Дильназ дополнила наряд сережками в том же стиле. Судя по эмоциям певицы, она тоже была довольна своим внешним видом.

Видео: сторис instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Фанаты Ахмадиевой не поскупились на комплименты – их в комментариях было больше трех сотен.

"Какой шикарный наряд! И Вы в том числе", "Супер", "Костюм шикарный, как и его обладательница", "Дильназ, Вы самая обаятельная, самая харизматичная", "Шикарно и богато", "Талантливая певица и красавица", "Отлично", "О, Боже, как же она красива", - написали поклонники в комментариях.

Недавно Дильназ Ахмадиева показала, как выглядела после родов - по ее словам, она была в депрессии и весила 46 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088665-shikarno-i-bogato-dilnaz-ahmadieva-v-natsionalnom-naryade-vyzvala-voshischenie-v-kaznete/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.