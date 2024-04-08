"Прелестная улыбка": Ханде Эрчел в коротком топе попозировала в Японии
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Турецкая актриса Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Постучись в мою дверь", показала красочные фотографии из Японии в Instagram, передает NUR.KZ.
Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел прибыла в японский город Осака. Актриса опубликовала серию ярких фотографий, на которых запечатлены пейзажи города и сама Ханде.
Для осмотра местных достопримечательностей Эрчел выбрала аутфит в городском стиле - широкие голубые джинсы, короткий белый топ и черную кожаную куртку. Для ужина кинозвезда сменила наряд.
Поклонники актрисы остались в восторге от ее внешнего вида.
"Ханде, какая же ты красавица! Приятного вам отдыха с Хаканом", "Ханде просто красавица, прелестная улыбка", "Турецкая икона и суперзвезда, мы любим тебя", "Красивый лук", "Красота, я твой фанат", - написали в комментариях под публикацией.
Недавно Ханде Эрчел вышла в свет в элегантном комбинезоне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2080991-prelestnaya-ulybka-hande-erchel-v-korotkom-tope-popozirovala-v-yaponii/