"Ошеломляюще": 54-летняя Дженнифер Лопес в роскошном платье вызвала восторг в Сети

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее фигуру, и вызвала восторг у читательской аудитории в Instagram, передает NUR.KZ.

Для выхода в свет кинодива и певица выбрала бежевое платье в пол с накидкой и высоким разрезом. Оно идеально село по фигуре Джей Ло. Образ дополнили украшения и мягкие локоны.

"Она живет своей жизнью и остается вечной молодой", "Ты икона не просто так", "Самая красивая латиноамериканка в мире", "Всегда горжусь тобой", "Ошеломляюще", "Великолепная", "Прекрасная королева", - гласят многочисленные восторженные комментарии под фото.

Недавно Дженнифер Лопес похвасталась отличной фигурой в рекламе нижнего белья. В Сеть также попали фото Лопес и Наоми Кэмпбелл - звезды сделали совместные снимки на открытии нового курорта в Дубае.