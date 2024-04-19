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"Ошеломляюще": 54-летняя Дженнифер Лопес в роскошном платье вызвала восторг в Сети

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее фигуру, и вызвала восторг у читательской аудитории в Instagram, передает NUR.KZ.

Для выхода в свет кинодива и певица выбрала бежевое платье в пол с накидкой и высоким разрезом. Оно идеально село по фигуре Джей Ло. Образ дополнили украшения и мягкие локоны.

"Она живет своей жизнью и остается вечной молодой", "Ты икона не просто так", "Самая красивая латиноамериканка в мире", "Всегда горжусь тобой", "Ошеломляюще", "Великолепная", "Прекрасная королева", - гласят многочисленные восторженные комментарии под фото.

Недавно Дженнифер Лопес похвасталась отличной фигурой в рекламе нижнего белья. В Сеть также попали фото Лопес и Наоми Кэмпбелл - звезды сделали совместные снимки на открытии нового курорта в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087636-oshelomlyayusche-54-letnyaya-dzhennifer-lopes-v-roskoshnom-plate-vyzvala-vostorg-v-seti/

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