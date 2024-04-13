54-летняя Дженнифер Лопес похвасталась отличной фигурой в рекламе нижнего белья
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Дженнифер Лопес не упускает возможности показать идеальную фигуру. В свои 54 года суперзвезда снялась в рекламе нижнего белья и разместила свои фото в Instagram, передает NUR.KZ.
Американская киноактриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенной рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi, а снимки в нижнем белье разместила в Instagram-аккаунте.
На площадке Instagram у Лопес огромная "армия" фанатов - 253 млн подписчиков. Поэтому ни одна из ее публикаций обычно не остается незамеченной.
В этот раз певица снялась в нижнем белье темно-бежевого цвета, показав свою идеальную фигуру.
Фанаты уже адресуют ей множество восторженных комплиментов под последним постом.
"Это великолепно!, "Ты выглядишь потрясающе", "Богиня", "Я вас обожаю", - отмечается в комментариях.
Как пишет Britannica, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица и бизнесвумен, начавшая сниматься в кино в конце 1980-х годов и быстро ставшая одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в истории Голливуда.
Лопес дебютировала в кино в 16 лет, сыграв небольшую роль в фильме "Моя маленькая девочка" в 1986 году. На музыкальной сцене Лопес появилась в 1999 году с альбомом On the 6, который быстро стал платиновым и впоследствии был продан тиражом более восьми миллионов копий по всему миру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082059-54-letnyaya-dzhennifer-lopes-pohvastalas-otlichnoy-figuroy-v-reklame-nizhnego-belya/