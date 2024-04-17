Велосипедные шорты и ковбойские сапоги: Мадлен в необычном образе восхитила Сеть

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, запечатлелась в стильном аутфите - пользователи Казнета обсудили новые фотографии инстадивы, передает NUR.KZ.

Мадлен предстала в новом стильном образе - из-под солнцезащитных очков можно заметить стрелки необычной формы, а на ее ушах надеты крупные блестящие серьги цвета бирюзы. На инстадиве была надета черная майка и обтягивающие велосипедные шорты, а завершили лук ковбойские сапоги.

"Спринтер", - гласит подпись к фотографиям.

Необычное сочетание предметов одежды оценили в Сети.

"Красота-то какая", "Огонь", "Что бы Мадлен ни надела, ей идет абсолютно все", - отметили восхищенные комментаторы.

Накануне в интервью Бейбиту Алибекову Мадлен рассказала, на чем зарабатывает и как копит деньги.