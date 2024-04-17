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Велосипедные шорты и ковбойские сапоги: Мадлен в необычном образе восхитила Сеть

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/my_doka

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, запечатлелась в стильном аутфите - пользователи Казнета обсудили новые фотографии инстадивы, передает NUR.KZ.

Мадлен предстала в новом стильном образе - из-под солнцезащитных очков можно заметить стрелки необычной формы, а на ее ушах надеты крупные блестящие серьги цвета бирюзы. На инстадиве была надета черная майка и обтягивающие велосипедные шорты, а завершили лук ковбойские сапоги.

"Спринтер", - гласит подпись к фотографиям.

Необычное сочетание предметов одежды оценили в Сети.

"Красота-то какая", "Огонь", "Что бы Мадлен ни надела, ей идет абсолютно все", - отметили восхищенные комментаторы.

Накануне в интервью Бейбиту Алибекову Мадлен рассказала, на чем зарабатывает и как копит деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2086586-velosipednye-shorty-i-kovboyskie-sapogi-madlen-v-neobychnom-obraze-voshitila-set/

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