"Сногсшибательна": Диана Коркунова устроила смелую фотосессию без белья

Модель Диана Коркунова устроила смелую фотосессию без белья и разместила снимки в своем Instagram-аккаунте. Ошеломленные подписчики тут же отреагировали на фотосет, передает NUR.KZ.

Диана Коркунова - российская модель с казахскими корнями. Кареглазая красавица решилась на смелый шаг - она запечатлелась в откровенной фотосессии. Под кожаным пиджаком можно заметить ее обнаженную грудь.

Фанаты высказали ей свои комплименты, надо признать, что под фото не нашлось ни одного негативного комментария.

"Как всегда, выглядите превосходно", "Ты красавица", "Сногсшибательна", "Горячая крошка", "У тебя шикарная фигура", "Нереальная", "Огнище", "Какой крутой образ", "Очень круто", "Королева", "Любовь", - поспешили дать оценку образу и фигуре модели пользователи соцсети.

Недавно Диана Коркунова впечатлила необычным видео, которое оценили ее подписчики.