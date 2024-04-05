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"Я очарован": модель с казахскими корнями впечатлила оригинальным и чувственным видео

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Модель из России с казахскими корнями Диана Коркунова ошеломила своих подписчиков оригинальным чувственным видео - девушку буквально забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Новое видео Дианы подписчики тут же назвали "калейдоскопом". Девушка смогла сымитировать принцип работы оптического прибора, когда при его повороте возникает новый, но такой же красивый и симметричный узор.

Диана запечатлелась в разных позах лежа на полу в джинсовой двойке - топе на шнуровке и юбке с разрезами. Подписчики не смогли сдержать своего восхищения.

"Вау, я очарован", "Четыре Дианы сразу", "Очень очень эротично, просто восторг", "Бомбезная", "Королева", "Ну какая же ты красивая", "Как же оригинально снято", "Вы такая нежная, как приятно наблюдать за вами", "Круто смотрится", - отмечено в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079623-ya-ocharovan-model-s-kazahskimi-kornyami-vpechatlila-originalnym-i-chuvstvennym-video/

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