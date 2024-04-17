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"Сказочно красиво": Фариза Ескермес поделилась впечатляющим видео, снятым на берегу моря

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/farizayesskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Бажа" и "Мошенники", поделилась в Instagram-аккаунте впечатляющим видео, снятым у моря, передает NUR.KZ.

"Видео передает мой внутренний мир. Свободолюбивая я. Никогда не ощущала внутреннюю свободу, как сейчас. Как же я люблю жизнь!" - призналась Фариза.

На кадрах актриса бежит вдоль берега в легком белом наряде. Ее распущенные волосы добавляют видео романтичности.

"Сказочно красиво. Хочется окунуться", "Красотка, вот так надо жить", "Красавица", "Как в кино", - гласят комментарии под видео.

Немногим ранее Фариза Ескемес поделилась яркими кадрами из Вьетнама, где снималась в фильме. А ее фото в бикини попали под прицел моралистов, которые налетели с осуждающими комментариями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2086151-skazochno-krasivo-fariza-eskermes-podelilas-vpechatlyayuschim-video-snyatym-na-beregu-morya/

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