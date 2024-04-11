"Дух захватывает": Фариза Ескермес показала яркие кадры из Вьетнама, где снималась в фильме

Казахстанская актриса Фариза Ескермес показала яркие фото из Вьетнама, где была на съемках нового фильма. Фанаты отметили, что снимки "захватывают дух", передает NUR.KZ.

"Фото на память со съемок во Вьетнаме. Асель и Асхат. Можно выложить теплые фото? А сейчас уже началась подготовка к съемкам другого фильма. Про тяжелую ситуацию из жизни. Будем живы-здоровы", - отметила она.

На некоторых фото Фариза запечатлелась в компании Шерхана Пирназарова.

"Нежная и в то же время дерзкая", "Красотка", "Классные фото, дух захватывают", "Образы классные", "А когда выйдет это кино?" - написали ей фолловеры.

Ранее фото Фаризы Ескермес из Вьетнама восхитили фанатов и смутили моралистов. А за фото в бикини актриса выслушала критику "уятменов".