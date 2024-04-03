"Уят": Фариза Ескермес в бикини попала под прицел моралистов
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес сфотографировалась на пляже Вьетнама в открытом купальнике. Уятмены тотчас подоспели с массой осуждающих комментариев, передает NUR.KZ.
В перерывах между съемками во Вьетнаме Фариза Ескермес решила воспользоваться преимуществами теплой солнечной погоды и пошла плавать. Актриса сделала несколько фотографий в бикини фиолетового цвета без бретелек и опубликовала их в Instagram.
"Не стыдно", - подписала публикацию Ескермес.
Пока Фариза плескалась в волнах моря, в соцсети на нее налетели волны хейта от моралистов.
"Уят", "Конечно стыдно, еще и в месяц Рамазан", "Притормози хотя бы в Оразу, побойся Всевышнего", "Зачем до ушей натягивать", - написали в комментариях.
Нашлись, однако, и те, кто похвалил актрису, ее внешний вид и фигуру.
Аналогичная ситуация на днях произошла и с другими фотографиями Фаризы Ескермес - фанаты похвалили, а уятмены осудили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078150-uyat-fariza-eskermes-v-bikini-popala-pod-pritsel-moralistov/