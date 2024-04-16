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"Какая модница!": ставшая мамой во второй раз Татьяна Брухунова показала интересные образы

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна, которая недавно сообщила о рождении дочери, показала свои новые образы за истекшие семь дней в соцсети, передает NUR.KZ.

"Луковая неделька", - подписала Татьяна Брухунова свежие фото. Ее весенние образы за минувшие семь дней оценили подписчики.

"Татьяна, все образы креативные и мне очень нравится", "Какие разные и все крутые", "Первый образ просто восторг", "Люблю смотреть ваши наряды. Каждый день что-то для себя запоминаю", "Какая модница! Прелесть!", "Татьяна, красотка! Столько вещей где храните?", "Интересные образы", - высказались пользователи Instagram.

Напомним, в марте Татьяна Брухунова показала фото с дочерью, чем очень удивила пользователей Сети. Она также ответила хейтерам, которые задались вопросом, почему жена 78-летнего юмориста не показывала свои фото, снятые во время беременности. Отметим, что Татьяна раскрыла имя дочери - малышку назвали Матильдой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085761-kakaya-modnitsa-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-tatyana-bruhunova-pokazala-interesnye-obrazy/

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