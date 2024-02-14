"Сногсшибательная": экс-солистка "ВИА Гры" снялась в кружевном боди

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию ко Дню влюбленных. Снимки она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

"Нет девушек, которые не любят День влюбленных - есть мужчины, которым удобно так думать. Любите, цените и делайте счастливыми своих близких", - написала она.

Певица запечатлелась в красном кружевном боди, ажурных чулках и белом пиджаке. Дополнением к образу Татьяна выбрала шляпу в тон к своему наряду. Еще ярче чувственную фотосессию сделали красные шары в виде сердец.

"Вам идет красный наряд", "Сексуальная", "Богиня красоты", "Красная страсть", "Нереальная", "Безусловно самая шикарная из "ВИА Гры" за всю историю", "Какая же ты красивая и эффектная", "Сногсшибательная", - написали ей фанаты.

Ранее Татьяна Котова показала пикантные фото в соцсети.