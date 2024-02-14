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"Сногсшибательная": экс-солистка "ВИА Гры" снялась в кружевном боди

Опубликовано:

Татьяна Котова
Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию ко Дню влюбленных. Снимки она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

"Нет девушек, которые не любят День влюбленных - есть мужчины, которым удобно так думать. Любите, цените и делайте счастливыми своих близких", - написала она.

Певица запечатлелась в красном кружевном боди, ажурных чулках и белом пиджаке. Дополнением к образу Татьяна выбрала шляпу в тон к своему наряду. Еще ярче чувственную фотосессию сделали красные шары в виде сердец.

"Вам идет красный наряд", "Сексуальная", "Богиня красоты", "Красная страсть", "Нереальная", "Безусловно самая шикарная из "ВИА Гры" за всю историю", "Какая же ты красивая и эффектная", "Сногсшибательная", - написали ей фанаты.

Ранее Татьяна Котова показала пикантные фото в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060918-snogsshibatelnaya-eks-solistka-via-gry-snyalas-v-kruzhevnom-bodi/

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