Фото Фаризы Ескермес из Вьетнама восхитили фанатов и смутили моралистов
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", показала в Instagram фото из Вьетнама. Фанаты выразили ей своей восхищение, но и моралисты не остались в стороне, передает NUR.KZ.
Легкий светлый струящийся сарафан на бретелях, отсутствие макияжа и мягкие локоны - нежный образ Фаризы Ескермес не могли не оценить фолловеры. Актриса улетела во Вьетнам для съемок нового фильма.
"Наурыз во Вьетнаме. Выпейте и за меня коже, кымыз и съешьте курт. Поздравляю всех вас с праздником! Я нахожусь на съемках в теплой стране, но уже скучаю по родному краю", - написала она.
"Нежность", "Красотка", "Солнечная", "Волшебная", - гласят комментарии.
Но не все отзывы были столь восторженными. Наряд актрисы смутил блюстителей нравственности.
"Уважаю вас сильно, вы символ нежности, скромная, красивая и без макияжа, однако не понимаю тех, кто не носит бюстгальтера", "Надо было прикрыть грудь", - высказались они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073996-foto-farizy-eskermes-iz-vetnama-voshitili-fanatov-i-smutili-moralistov/