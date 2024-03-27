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Фото Фаризы Ескермес из Вьетнама восхитили фанатов и смутили моралистов

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", показала в Instagram фото из Вьетнама. Фанаты выразили ей своей восхищение, но и моралисты не остались в стороне, передает NUR.KZ.

Легкий светлый струящийся сарафан на бретелях, отсутствие макияжа и мягкие локоны - нежный образ Фаризы Ескермес не могли не оценить фолловеры. Актриса улетела во Вьетнам для съемок нового фильма.

"Наурыз во Вьетнаме. Выпейте и за меня коже, кымыз и съешьте курт. Поздравляю всех вас с праздником! Я нахожусь на съемках в теплой стране, но уже скучаю по родному краю", - написала она.

"Нежность", "Красотка", "Солнечная", "Волшебная", - гласят комментарии.

Но не все отзывы были столь восторженными. Наряд актрисы смутил блюстителей нравственности.

"Уважаю вас сильно, вы символ нежности, скромная, красивая и без макияжа, однако не понимаю тех, кто не носит бюстгальтера", "Надо было прикрыть грудь", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073996-foto-farizy-eskermes-iz-vetnama-voshitili-fanatov-i-smutili-moralistov/

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