Фото Фаризы Ескермес из Вьетнама восхитили фанатов и смутили моралистов

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", показала в Instagram фото из Вьетнама. Фанаты выразили ей своей восхищение, но и моралисты не остались в стороне, передает NUR.KZ.

Легкий светлый струящийся сарафан на бретелях, отсутствие макияжа и мягкие локоны - нежный образ Фаризы Ескермес не могли не оценить фолловеры. Актриса улетела во Вьетнам для съемок нового фильма.

"Наурыз во Вьетнаме. Выпейте и за меня коже, кымыз и съешьте курт. Поздравляю всех вас с праздником! Я нахожусь на съемках в теплой стране, но уже скучаю по родному краю", - написала она.

"Нежность", "Красотка", "Солнечная", "Волшебная", - гласят комментарии.

Но не все отзывы были столь восторженными. Наряд актрисы смутил блюстителей нравственности.

"Уважаю вас сильно, вы символ нежности, скромная, красивая и без макияжа, однако не понимаю тех, кто не носит бюстгальтера", "Надо было прикрыть грудь", - высказались они.