"Шикарно и натурально": 37-летняя звезда "Кухни" щегольнула фигурой и загаром в бикини

37-летняя российская актриса Мария Горбань, звезда сериала "Кухня", показала стройную фигуру в бикини и ровный загар. Фанаты искупали ее в лестных отзывах, передает NUR.KZ.

Черное бикини, распушенные волнистые волосы, солнцезащитные очки в форме ромба - пляжный образ Маши Горбань не могли не оценить поклонники. Восхитил их также фон, на котором запечатлелась она - актриса стоит у бассейна, за которым видны зелень и море.

"Какая у вас шикарная фигура", "Класс, вот это форма!", "Самая красивая фигурка, Машенька!", "Шикарно и натурально", "Ух, роскошная фигурка", "Была на спектакле с вашим участием! Только тогда рассмотрела, какая вы реально нереальная красотка!" - высказались поклонники.

Ранее звезда "Кухни" запечатлелась в оригинальном купальнике и восхитила поклонников.