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"Шикарно и натурально": 37-летняя звезда "Кухни" щегольнула фигурой и загаром в бикини

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Маша Горбань
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

37-летняя российская актриса Мария Горбань, звезда сериала "Кухня", показала стройную фигуру в бикини и ровный загар. Фанаты искупали ее в лестных отзывах, передает NUR.KZ.

Черное бикини, распушенные волнистые волосы, солнцезащитные очки в форме ромба - пляжный образ Маши Горбань не могли не оценить поклонники. Восхитил их также фон, на котором запечатлелась она - актриса стоит у бассейна, за которым видны зелень и море.

"Какая у вас шикарная фигура", "Класс, вот это форма!", "Самая красивая фигурка, Машенька!", "Шикарно и натурально", "Ух, роскошная фигурка", "Была на спектакле с вашим участием! Только тогда рассмотрела, какая вы реально нереальная красотка!" - высказались поклонники.

Ранее звезда "Кухни" запечатлелась в оригинальном купальнике и восхитила поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082422-shikarno-i-naturalno-37-letnyaya-zvezda-kuhni-pohvastalas-figuroy-i-zagarom-v-bikini/

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