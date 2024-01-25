Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Нереальная": звезда "Кухни" запечатлелась на пляже в оригинальном купальнике

Опубликовано:

Маша Горбань
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

37-летняя звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань похвасталась фигурой в оригинальном купальнике. Фото она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Человеку нужен чеLOVEк", - подписала Маша фото.

Мать двоих детей покорила фолловеров стройной фигурой. Ее солнечные пляжные фото, как и яркий купальник, пришлись по душе пользователям соцсети. За короткое время с момента публикации фото набрали огромное количество "лайков".

"Эстетическое блаженство", "Маша, ну как всегда огонь!", "Нереальная красотка, браво", "Идеальная", "Самая красивая", "Красотка", - отметили под снимками восхищенные подписчики.

Ранее Мария Горбань уже делилась порцией жарких фото с пляжа и обворожила фанатов. А однажды актриса станцевала в бикини на льду в Якутии, чем удивила пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057472-nerealnaya-zvezda-kuhni-zapechatlelas-na-plyazhe-v-originalnom-kupalnike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.