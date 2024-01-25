"Нереальная": звезда "Кухни" запечатлелась на пляже в оригинальном купальнике
Опубликовано:
37-летняя звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань похвасталась фигурой в оригинальном купальнике. Фото она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.
"Человеку нужен чеLOVEк", - подписала Маша фото.
Мать двоих детей покорила фолловеров стройной фигурой. Ее солнечные пляжные фото, как и яркий купальник, пришлись по душе пользователям соцсети. За короткое время с момента публикации фото набрали огромное количество "лайков".
"Эстетическое блаженство", "Маша, ну как всегда огонь!", "Нереальная красотка, браво", "Идеальная", "Самая красивая", "Красотка", - отметили под снимками восхищенные подписчики.
Ранее Мария Горбань уже делилась порцией жарких фото с пляжа и обворожила фанатов. А однажды актриса станцевала в бикини на льду в Якутии, чем удивила пользователей Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057472-nerealnaya-zvezda-kuhni-zapechatlelas-na-plyazhe-v-originalnom-kupalnike/