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"Харизма - огонь": новый фотосет Айжулдыз Адайбековой вызвал восторг у поклонников

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила вниманию поклонников новую минималистичную фотосессию и получила множество комплиментов, передает NUR.KZ.

Светлая блузка, короткая джинсовая юбка синего цвета, распущенные волосы и легкий макияж - свою новую фотосессию Айжулдыз Адайбекова решила сделать минималистичной. Акцент был совсем на другом - на эмоциях актрисы. Через каждую фотографию она попыталась передать разное состояние - радость и злость, дерзость и застенчивость.

"Эмоции", - незамысловато подписала публикацию Адайбекова, добавив "смайлик" с театральными масками.

Снимки вызвали восторг у поклонников Айжулдыз.

"Харизма - огонь", "Простота так красива", "В жизни очень нежная", "Айжулдыз - топ", "Очень красивая", "Круто получилось", "Какая шикарная", - написали они в комментариях.

Недавно Айжулдыз Адайбекова восхитила Казнет, сыграв "Отан ана" Батырхана Шукенова на пианино. "Пусть закончится эра невежества", - пожелала тогда актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082056-harizma-ogon-novyy-fotoset-ayzhuldyz-adaybekovoy-vyzval-vostorg-u-poklonnikov/

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