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"Пусть закончится эра невежества": Айжулдыз Адайбекова сыграла "Отан ана" Батыра на пианино

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова в очередной раз восхитила Казнет навыками игры на пианино - она исполнила песню Батырхана Шукенова "Отан ана", передает NUR.KZ.

"Без слов мне всегда легче выражать свои эмоции", - с такой подписью Адайбекова опубликовала видео, на котором она, сидя за пианино, исполнила хит "Отан ана" Батырхана Шукенова.

В ролике также показаны нашумевшие события, произошедшие в стране за последние несколько месяцев, среди которых - суд над Бишимбаевым, землетрясения в Алматы и паводки.

"Пусть на этом закончится эра невежества. Я до сих пор верю в светлое будущее. Давай начнем с себя, мой Лидер", - обратилась к подписчикам Айжулдыз.

Накануне мы писали, что Айжулдыз Адайбекова заинтриговала фото с незнакомцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2079056-pust-zakonchitsya-era-nevezhestva-ayzhuldyz-adaybekova-sygrala-otan-ana-batyra-na-pianino/

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