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30 лет независимости Казахстана

"Образ на миллион": Ханде Эрчел вышла в свет в элегантном комбинезоне (фото)

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Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Постучись в мою дверь", вышла в свет в оригинальном комбинезоне с короткими шортами, передает NUR.KZ.

30-летняя турецкая актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, появившись в оригинальном черном комбинезоне с экстремально короткими шортами.

Глубокое декольте привлекло внимание ее фолловеров. Для этого образа, который был дополнен стильной обувью и черной сумочкой, Ханде выбрала нюдовый макияж.

"Да защитит Бог эту великолепную красавицу от злых глаз", "Этот образ выглядит на миллион", "Великолепная женщина", "Как принцесса", "Шикарный образ", "Мой солнечный луч", "Любимая", - высказали свое восхищение фолловеры.

Недавно Ханде Эрчел попозировала в платье-комбинации без белья. Турецкая актриса отдыхала на острове Маврикий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063757-obraz-na-million-hande-erchel-vyshla-v-svet-v-elegantnom-kombinezone-foto/

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