"Образ на миллион": Ханде Эрчел вышла в свет в элегантном комбинезоне (фото)

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Постучись в мою дверь", вышла в свет в оригинальном комбинезоне с короткими шортами, передает NUR.KZ.

30-летняя турецкая актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, появившись в оригинальном черном комбинезоне с экстремально короткими шортами.

Глубокое декольте привлекло внимание ее фолловеров. Для этого образа, который был дополнен стильной обувью и черной сумочкой, Ханде выбрала нюдовый макияж.

"Да защитит Бог эту великолепную красавицу от злых глаз", "Этот образ выглядит на миллион", "Великолепная женщина", "Как принцесса", "Шикарный образ", "Мой солнечный луч", "Любимая", - высказали свое восхищение фолловеры.

Недавно Ханде Эрчел попозировала в платье-комбинации без белья. Турецкая актриса отдыхала на острове Маврикий.