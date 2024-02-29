"Образ на миллион": Ханде Эрчел вышла в свет в элегантном комбинезоне (фото)
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Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Постучись в мою дверь", вышла в свет в оригинальном комбинезоне с короткими шортами, передает NUR.KZ.
30-летняя турецкая актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, появившись в оригинальном черном комбинезоне с экстремально короткими шортами.
Глубокое декольте привлекло внимание ее фолловеров. Для этого образа, который был дополнен стильной обувью и черной сумочкой, Ханде выбрала нюдовый макияж.
"Да защитит Бог эту великолепную красавицу от злых глаз", "Этот образ выглядит на миллион", "Великолепная женщина", "Как принцесса", "Шикарный образ", "Мой солнечный луч", "Любимая", - высказали свое восхищение фолловеры.
Недавно Ханде Эрчел попозировала в платье-комбинации без белья. Турецкая актриса отдыхала на острове Маврикий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063757-obraz-na-million-hande-erchel-vyshla-v-svet-v-elegantnom-kombinezone-foto/