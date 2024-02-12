Настя Каменских запечатлелась в уютном наряде с кружевом
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Украинская певица Настя Каменских показалась в нежном домашнем образе. Солистка дуэта "Потап и Настя" процитировала стихотворение Редьярда Киплинга, передает NUR.KZ.
Настя Каменских показалась 5-миллионной аудитории Instagram в домашней обстановке. Популярная украинская певица выложила фотографию в маечке с кружевом, поверх которой надела уютный кардиган.
Фотографию исполнительница хита "Elefante" сопроводила отрывком известного стихотворения Редьярда Киплинга на украинском языке.
Подписчики оценили образ Каменских.
"Смысл в этих словах легко найти! Когда читаешь душой", " Как нежно, очень красиво! Каждый Ваш пост вдохновляет", "Настя, спасибо, случайно, но очень вовремя наткнулась на твой пост", "Шикарная красотка", "Ты для меня модель роста, труда и трансформации. Спасибо", - написали в комментариях восхищенные фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060522-nastya-kamenskih-zapechatlelas-v-uyutnom-naryade-s-kruzhevom/