Настя Каменских запечатлелась в уютном наряде с кружевом

Украинская певица Настя Каменских показалась в нежном домашнем образе. Солистка дуэта "Потап и Настя" процитировала стихотворение Редьярда Киплинга, передает NUR.KZ.

Настя Каменских показалась 5-миллионной аудитории Instagram в домашней обстановке. Популярная украинская певица выложила фотографию в маечке с кружевом, поверх которой надела уютный кардиган.

Фотографию исполнительница хита "Elefante" сопроводила отрывком известного стихотворения Редьярда Киплинга на украинском языке.

Подписчики оценили образ Каменских.

"Смысл в этих словах легко найти! Когда читаешь душой", " Как нежно, очень красиво! Каждый Ваш пост вдохновляет", "Настя, спасибо, случайно, но очень вовремя наткнулась на твой пост", "Шикарная красотка", "Ты для меня модель роста, труда и трансформации. Спасибо", - написали в комментариях восхищенные фанаты.