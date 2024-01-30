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"Шикарная фигура": Анна Заворотнюк показала кадры с празднования дня рождения

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Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анне Заворотнюк исполнилось 28 лет. По случаю дня рождения дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк устроила праздник в кругу подруг - фотографии она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Старшей дочери "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк исполнилось 28 лет. День рождения Анна отметила в кругу близких подруг в одном из московских ресторанов.

Блогерша и актриса для праздника выбрала короткое черное платье и туфли на высоком каблуке в тон. Уши, шею и руки Анны украшали драгоценности. Девушки фотографировались на разных локациях, обнимались и улыбались.

Анна Заворотнюк поблагодарила подруг за то, что разделили с ней радостное событие.

"Руки наконец дошли до фото со дня рождения, было ну очень сложно выбрать 10. Спасибо моим любимым девочкам за чудесный вечер, это было прекрасно!

Пишите нам, какие мы красивые", - со смешком попросила подписчиков именинница - они, в свою очередь, поспешили оставить множество комментариев.

"Какая у Вас шикарная фигура", "Любимка", "Какие красивые девочки", "Анна, Вы шикарны", "Как всегда приятно на Вас смотреть", "Чувствуется потрясающая атмосфера этого дня", - пишут поклонники Анны.

Недавно Заворотнюк восхитила подписчиков образом в прозрачном мини-платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058216-shikarnaya-figura-anna-zavorotnyuk-pokazala-kadry-s-prazdnovaniya-dnya-rozhdeniya/

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