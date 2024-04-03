"Атмосфера, как в фильме "Дюна": Анастасия Решетова похвасталась фигурой в необычном фотосете

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала кадры с новой фотосессии. Необычные черно-белые снимки собрали массу восторженных откликов в Сети, передает NUR.KZ.

Бывшая девушка рэпера Тимати запечатлелась на фоне пустынных пейзажей Дубая в приталенном черном платье-футляре и стильном головном уборе в форме сетки. Черно-белые фотографии со слегка размытым эффектом получились весьма атмосферными и немного драматичными.

"Драма осталась только на фотографиях", - загадочно подписала снимки Анастасия.

Подписчики Решетовой оставили множество восторженных откликов под публикацией.

"Статуэточка", "Атмосфера фото, как в фильме "Дюна", "Идеально", "Невероятно красиво", "Какая статная мадам", "Тренд - мода на размытые фотографии", "Вы ценны, уникальны и особенны", - отметили в комментариях.

На недавних фото Анастасию Решетову сравнили с Меган Фокс.