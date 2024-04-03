"Атмосфера, как в фильме "Дюна": Анастасия Решетова похвасталась фигурой в необычном фотосете
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Российская модель Анастасия Решетова опубликовала кадры с новой фотосессии. Необычные черно-белые снимки собрали массу восторженных откликов в Сети, передает NUR.KZ.
Бывшая девушка рэпера Тимати запечатлелась на фоне пустынных пейзажей Дубая в приталенном черном платье-футляре и стильном головном уборе в форме сетки. Черно-белые фотографии со слегка размытым эффектом получились весьма атмосферными и немного драматичными.
"Драма осталась только на фотографиях", - загадочно подписала снимки Анастасия.
Подписчики Решетовой оставили множество восторженных откликов под публикацией.
"Статуэточка", "Атмосфера фото, как в фильме "Дюна", "Идеально", "Невероятно красиво", "Какая статная мадам", "Тренд - мода на размытые фотографии", "Вы ценны, уникальны и особенны", - отметили в комментариях.
На недавних фото Анастасию Решетову сравнили с Меган Фокс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078342-atmosfera-kak-v-filme-dyuna-anastasiya-reshetova-pohvastalas-figuroy-v-neobychnom-fotosete/