"Богиня": Решетову сравнили с Меган Фокс на свежих фото
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Российская модель Анастасия Решетова показала подписчикам в Instagram свежие фотографии - девушка порассуждала на тему "внутреннего сияния". Фанаты сравнили ее с Меган Фокс, передает NUR.KZ.
Анастасия Решетова заявила, что "пора сиять". На новых фотографиях она действительно сияет. Белое платье с красными розами еще сильнее подчеркнуло красивый темный загар и цвет лица известной модели.
"Время сиять, и я говорю это не только о своей коже", - подписала публикацию Решетова.
Комментарии усеяли красные сердечки от поклонников бывшей девушки рэпера Тимати.
"Богиня", "Вылитая Меган Фокс", "Настя с особым шармом... породой... харизмой!", "Какая Вы красавица", "Сияй, просто сияй от счастья", "Нереальная", - пишут восхищенные подписчики под каруселью фотографий.
Совсем недавно похожие восхищенные реакции собрал вечерний образ Анастасии Решетовой - тогда модель перевоплотилась в героиню мультфильма "Анастасия".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055241-boginya-reshetovu-sravnili-s-megan-foks-na-svezhih-foto/