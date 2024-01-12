"Богиня": Решетову сравнили с Меган Фокс на свежих фото

Российская модель Анастасия Решетова показала подписчикам в Instagram свежие фотографии - девушка порассуждала на тему "внутреннего сияния". Фанаты сравнили ее с Меган Фокс, передает NUR.KZ.

Анастасия Решетова заявила, что "пора сиять". На новых фотографиях она действительно сияет. Белое платье с красными розами еще сильнее подчеркнуло красивый темный загар и цвет лица известной модели.

"Время сиять, и я говорю это не только о своей коже", - подписала публикацию Решетова.

Комментарии усеяли красные сердечки от поклонников бывшей девушки рэпера Тимати.

"Богиня", "Вылитая Меган Фокс", "Настя с особым шармом... породой... харизмой!", "Какая Вы красавица", "Сияй, просто сияй от счастья", "Нереальная", - пишут восхищенные подписчики под каруселью фотографий.

Совсем недавно похожие восхищенные реакции собрал вечерний образ Анастасии Решетовой - тогда модель перевоплотилась в героиню мультфильма "Анастасия".