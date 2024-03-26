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"Это твой город": Бота Нурсеитова примерила стильные образы в Нью-Йорке

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Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова отправилась в Соединенные Штаты - девушка показала серию фотографий из Нью-Йорка в стильных образах, передает NUR.KZ.

Бота Нурсеитова отлично проводит время в Нью-Йорке - блогерша ходит по музеям, завтракает с подругами и гуляет по городу. Атмосферу большого города она передала через снимки в Instagram - девушка широко улыбалась даже в дождь.

"Дождливый день. Я так скучала по Нью-Йорку и по своим подругам", - призналась Нурсеитова.

Однако, хмурой погода была совсем недолго - уже на следующий день выглянуло солнце, а Бота сменила образ с темных цветов на светлые.

"Еще один прекрасно проведенный день в любимом городе", - подписала очередную публикацию инстадива.

Подписчики порадовались за блогершу.

"Нью-Йорк тебе к лицу", "Это твой город", "Мечта", "Какая Вы красивая! Аж украшаете музей", "Сколько красоты", - написали в комментариях под публикациями.

Недавно Бота Нурсеитова высказалась насчет жизни на высоких этажах после землетрясений в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073498-eto-tvoy-gorod-bota-nurseitova-primerila-stilnye-obrazy-v-nyu-yorke/

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