37-летняя Глюкоза примерила нежный весенний образ
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37-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, представила на суд поклонников в соцсети нежный образ и была осыпана комплиментами, передает NUR.KZ.
Результатом новой фотосессии артистка поделилась в своем Instagram.
"Чувствую, что весна проникает с каждым лучиком солнышка. Это дает силы и вдохновение. Как вы, мои любимые?" - написала Глюкоза.
Исполнительница хитов "Танцуй, Россия", "Снег идет" и "Невеста" примерила весенний образ - пушистый нежно-зеленый ансамбль и кожаные черные перчатки, а также белые туфельки.
"Люблю", "Красотка", "Уау, какая красивая", "Любовь", "Чудо", - написали ей фанаты под фото.
Мы также писали, что Глюкоза тепло поздравила свекровь с днем рождения в соцсети и рассказала об их взаимоотношениях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077511-37-letnyaya-glyukoza-primerila-nezhnyy-vesenniy-obraz/