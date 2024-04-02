37-летняя Глюкоза примерила нежный весенний образ

37-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, представила на суд поклонников в соцсети нежный образ и была осыпана комплиментами, передает NUR.KZ.

Результатом новой фотосессии артистка поделилась в своем Instagram.

"Чувствую, что весна проникает с каждым лучиком солнышка. Это дает силы и вдохновение. Как вы, мои любимые?" - написала Глюкоза.

Исполнительница хитов "Танцуй, Россия", "Снег идет" и "Невеста" примерила весенний образ - пушистый нежно-зеленый ансамбль и кожаные черные перчатки, а также белые туфельки.

"Люблю", "Красотка", "Уау, какая красивая", "Любовь", "Чудо", - написали ей фанаты под фото.

Мы также писали, что Глюкоза тепло поздравила свекровь с днем рождения в соцсети и рассказала об их взаимоотношениях.