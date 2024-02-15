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"Главная награда для меня - наша дружба": Глюкоза рассказала об отношениях со свекровью

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Глюкоза со свекровью
Глюкоза со свекровью. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Глюкоза тепло поздравила свекровь с днем рождения в соцсети и рассказала об их взаимоотношениях. Она призналась, что ценит дружбу с ней, передает NUR.KZ.

Глюкоза разместила фото со свекровью в сторис Instagram, а также в Telegram-канале, где рассказала, как любит и ценит маму мужа.

Певица заявила, что "день рождения свекрови - важный праздник для замужней женщины".

"Мне невероятно повезло с Тамарой Балабековной (да, отчество при знакомстве повергло в шок, боялась не выговорить). Но меня спасло ее отличное чувство юмора и то, что на подобное она реагирует с улыбкой!

У меня не хватит слов, чтобы перечислить все звания и награды моей свекрови. Но главная награда для меня - наша дружба (что не всегда, кстати, случается между свекровью и невесткой).

Я всегда прислушиваюсь к ее советам, которые часто меня выручают. Они всегда звучат в тактичной и заботливой форме", - написала Глюкоза.

Артистка тепло поздравила маму супруга с днем рождения.

"От всей души желаю ей здоровья, счастья, реализовать все, что поможет нашей системе образования и нашей стране стать лучше.

Пусть будут только интересные проекты, усердные студенты и новые возможности! Очень люблю, ценю и уважаю.

Эта женщина делает меня счастливой каждый день - она воспитала сына настоящим мужчиной и с такой щедростью подарила его мне. С днем рождения, любимая Тамара Балабековна!" - заключила исполнительница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061184-glavnaya-nagrada-dlya-menya-nasha-druzhba-glyukoza-rasskazala-ob-otnosheniyah-so-svekrovyu/

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