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"Лучшая пара": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен выложили совместное фото в соцсети

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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/burakozcivit

Турецкие киноактеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен порадовали поклонников со всего мира свежим совместным фото. Супружескую пару забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

На фото звезды сериала "Королек - птичка певчая" смотрят, улыбаясь, в камеру. На заднем фоне видно, как работает съемочная группа - пара снялась в рекламе. Бурак лаконично подписал фото.

"Бэкстейдж", - отметил он.

"Самая красивая пара Турции", "Будьте счастливы", "Фахрие очень красивая, я восхищен", "Любимые актеры", "Вдвоем вы отлично смотритесь", "Лучшая пара", - написали поклонники на разных языках.

Напомним, в январе турецкие звезды Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь первого дня рождения младшего сына - они впервые показали годовалого Керема в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2076684-luchshaya-para-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-vylozhili-sovmestnoe-foto-v-sotsseti/

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