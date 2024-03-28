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Али Окапов рассказал, зачем улетел с Розой Рымбаевой в Китай и почему она сменила имидж (видео)

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Роза Рымбаева и Али Окапов
Роза Рымбаева и Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Певец Али Окапов рассказал, с какой целью он и его мама - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - прилетели в Пекин. Из его сторис также стало известно, почему певица сменила стиль в одежде, передает NUR.KZ.

"Здесь сейчас проходит форум-выставка. Вот наши артисты в национальной одежде. Дело в том, что сейчас стартовал год туризма Казахстана в Китае и наша задача - продвигать нашу страну как туристическое направление.

Очень много СМИ, очень много людей. Ну а я, конечно, в свою очередь, буду заниматься своей прямой профессиональной деятельностью - я буду выступать, концерт у нас завтра", - рассказал Али.

Он также показал, как они с мамой прогулялись по городу. Накануне артист показывал новое фото Розы Рымбаевой, снятое в Пекине. Певица объяснила, почему стала предпочитать светлые тона в одежде.

"Мне стилист сделал замечание, он отметил, что у меня одежда практически вся темного цвета. Я ему сказала, что это практично, тем более, в командировках, в дороге. Но он все же попросил сменить имидж. Надела все, что нашла дома светлое. Оказывается, светлые вещи поднимают настроение и даже делают тебя моложе. Вот плащ надела, тоненький, правда", - отметила она.

Али сделал маме комплимент, сказал, что ей очень идет ее новый стиль.

Он также показал, как проходит репетиция Розы Рымбаевой в театре оперы в Пекине.

"Закрывать большой концерт может только одна певица", - подписал он кадры, отметив аккаунт Розы Рымбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2074686-ali-okapov-rasskazal-zachem-uletel-s-rozoy-rymbaevoy-v-kitay-i-pochemu-ona-smenila-imidzh-video/

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