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"Мама на стиле": Али Окапов показал новое фото Розы Рымбаевой, снятое в Пекине

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Роза Рымбаева с сыновьями
Роза Рымбаева с сыновьями. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов прилетел в Китай вместе со своей звездной мамой - народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой. Он поделился ее новым фото в соцсети, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Али Окапов рассказал, что они благополучно долетели до Китая.

"Сегодня выходной день у нас", - подписал он кадры, на которых запечатлены оживленные улицы Пекина.

Али также порадовал поклонников свежей фотографией своей звездной мамы.

"Мама на стиле в Пекине", - написал он, отметив аккаунт Розы Рымбаевой.

Для прогулки по столице Китая народная артистка Казахстана выбрала наряд в стиле casual - бежевые брюки, светлую кофточку, плащ в тон и длинный светлый шарф, а также удобную обувь. Образ Розы Рымбаевой дополнили очки и сумочка.

Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/aliokapov

Недавно Роза Рымбаева вызвала восторг в Сети фото, снятыми на берегу океана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073933-mama-na-stile-ali-okapov-pokazal-novoe-foto-rozy-rymbaevoy-snyatoe-v-pekine/

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