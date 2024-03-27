"Мама на стиле": Али Окапов показал новое фото Розы Рымбаевой, снятое в Пекине
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Казахстанский певец Али Окапов прилетел в Китай вместе со своей звездной мамой - народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой. Он поделился ее новым фото в соцсети, передает NUR.KZ.
В сторис Instagram Али Окапов рассказал, что они благополучно долетели до Китая.
"Сегодня выходной день у нас", - подписал он кадры, на которых запечатлены оживленные улицы Пекина.
Али также порадовал поклонников свежей фотографией своей звездной мамы.
"Мама на стиле в Пекине", - написал он, отметив аккаунт Розы Рымбаевой.
Для прогулки по столице Китая народная артистка Казахстана выбрала наряд в стиле casual - бежевые брюки, светлую кофточку, плащ в тон и длинный светлый шарф, а также удобную обувь. Образ Розы Рымбаевой дополнили очки и сумочка.
Недавно Роза Рымбаева вызвала восторг в Сети фото, снятыми на берегу океана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073933-mama-na-stile-ali-okapov-pokazal-novoe-foto-rozy-rymbaevoy-snyatoe-v-pekine/