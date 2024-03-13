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Динара Бактыбаева похвасталась фигурой в нежном атласном платье на бретелях (видео)

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Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева попозировала на камеру в роскошном вечернем платье, показав стройную фигуру. Мама двоих дочерей получила порцию комплиментов в соцсети, передает NUR.KZ.

На коротком видео, которое звезда фильма "Кудалар" выложила в ленте, можно увидеть ее в нежном атласном платье на бретелях. Актриса, по-видимому, пришла в таком аутфите на той.

"Не юмор же постоянно выкладывать. Можно себя красивую выложу?" - подписала Динара кадры.

"Класс! Молодец, Дика!", "Красивая и очень нежная", "Вы такая красивая, фигура вообще классная!", "Интересно, где вы платье купили?", "Платье шик", "Брюнетки все-таки лучше", "Прелесть", "Вам очень идет этот цвет", "Богиня", - гласят комментарии под видео.

Мы также писали, что Динару Бактыбаеву в платье с высоким разрезом похвалили поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2067519-dinara-baktybaeva-pohvastalas-figuroy-v-nezhnom-atlasnom-plate-na-bretelyah-video/

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