Динара Бактыбаева похвасталась фигурой в нежном атласном платье на бретелях (видео)

Актриса Динара Бактыбаева попозировала на камеру в роскошном вечернем платье, показав стройную фигуру. Мама двоих дочерей получила порцию комплиментов в соцсети, передает NUR.KZ.

На коротком видео, которое звезда фильма "Кудалар" выложила в ленте, можно увидеть ее в нежном атласном платье на бретелях. Актриса, по-видимому, пришла в таком аутфите на той.

"Не юмор же постоянно выкладывать. Можно себя красивую выложу?" - подписала Динара кадры.

"Класс! Молодец, Дика!", "Красивая и очень нежная", "Вы такая красивая, фигура вообще классная!", "Интересно, где вы платье купили?", "Платье шик", "Брюнетки все-таки лучше", "Прелесть", "Вам очень идет этот цвет", "Богиня", - гласят комментарии под видео.

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