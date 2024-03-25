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Актриса из Актау смутила фанатов образом в стиле фильма "Дюна"

Опубликовано:

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Выросшая в Актау российская актриса Наталья Рудова шокировала фанатов необычным образом, загримировавшись под одного из героев фильма "Дюна", передает NUR.KZ.

40-летняя российская актрис Наталья Рудова, которая в детстве жила с родителями в Актау, поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в необычном образе.

Девушка примерила на себя грим одного из персонажей второй части фильма "Дюна".

"Dune", - подписала актриса свою публикацию.

Наталья сфотографировалась лысой, а на одном из фото позировала полуобнаженной, прикрыв грудь руками.

Наталья Рудова не впервые примеряет на себя "лысый" образ. Ранее девушка уже публиковала фотографии в похожем гриме и заявляла, что чувствует себя в нем органично.

"Если бы я снимала себя в кино, то это был бы один из самых органичных образов для меня", - говорила тогда Наталья.

Фанаты отнеслись неоднозначно к экспериментам актрисы с внешностью. Ее фотосессия, вдохновленная "Дюной", спровоцировала как восхищенные, так и возмущенные комментарии.

"Неприятные фото", "Какая цель?", "Надеюсь, это просто прикол нейросетей", "Ой, жутковато", - писали комментаторы.

Другие подписчики отмечали, что талант актрисы должен быть раскрыт в более масштабных проектах.

"Наталья, вам однозначно надо в большое кино, а не в мелкие сериалы!", "Страшно красива", "Крутое перевоплощение", "Внутри... мощь", - не скрывали своего восхищения фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071539-aktrisa-iz-aktau-smutila-fanatov-obrazom-v-stile-filma-dyuna/

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