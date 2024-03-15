"Магия": Айжулдыз Адайбекова восхитила Казнет игрой на пианино (видео)
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала, как играет на музыкальном инструменте. Девушка исполнила на пианино мелодию собственного сочинения, передает NUR.KZ.
Находясь на съемках, Айжулдыз решила сделать небольшую музыкальную паузу и сыграть на пианино. Знаменитым классическим произведениям великих музыкантов она предпочла свое собственное.
"Эту мелодию я сочинила, когда была в шестом классе", - рассказала актриса и дизайнер, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.
Результат впечатлил поклонников творчества Айжулдыз - они усыпали секцию комментариев сердечками и огоньками.
"Кайфуша", "Я ждал этого", "Уау", "Магия", "Джули - звездочка", - отметили подписчики актрисы и дизайнера.
Накануне Айжулдыз Адайбекова делилась с аудиторией в Instagram свежими фотографиями - 27-летнюю звезду сравнили с героиней фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2069187-magiya-ayzhuldyz-adaybekova-voshitila-kaznet-igroy-na-pianino-video/