"Такая нежная девочка": фанаты остались в восторге от образа Камшат Жолдыбаевой
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Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица и актриса Камшат Жолдыбаева примерила нежный образ и вызвала восхищение в соцсети, где и разместила новые фото, передает NUR.KZ.
Нежная двойка молочного цвета и бежевый платок, минимум косметики и украшений - образ Камшат Жолдыбаевой высоко оценили ее подписчики в Instagram. К слову, в этой соцсети у певицы около 3 миллионов поклонников.
"Пусть в этот священный месяц все ваши мольбы будут услышаны. Несмотря на то, что фото теплое, в Астане еще не так тепло. Но у столицы есть много плюсов. Где бы мы ни были, главное, чтобы были живы-здоровы", - написала Камшат.
"Такая нежная девочка", "Красивая", "Самая красивая девушка Казахстана", "Стиль просто супер", "Платок подчеркивает вашу нежность", - отметили пользователи соцсети.
Мы писали также, что сестра Камшат Жолдыбаевой с малышом привела в недоумение подписчиков - они задались вопросом, когда девушка успела выйти замуж и родить.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070954-takaya-nezhnaya-devochka-fanaty-ostalis-v-vostorge-ot-obraza-kamshat-zholdybaevoy/