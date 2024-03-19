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"Такая нежная девочка": фанаты остались в восторге от образа Камшат Жолдыбаевой

Опубликовано:

Камшат Жолдыбаева
Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица и актриса Камшат Жолдыбаева примерила нежный образ и вызвала восхищение в соцсети, где и разместила новые фото, передает NUR.KZ.

Нежная двойка молочного цвета и бежевый платок, минимум косметики и украшений - образ Камшат Жолдыбаевой высоко оценили ее подписчики в Instagram. К слову, в этой соцсети у певицы около 3 миллионов поклонников.

"Пусть в этот священный месяц все ваши мольбы будут услышаны. Несмотря на то, что фото теплое, в Астане еще не так тепло. Но у столицы есть много плюсов. Где бы мы ни были, главное, чтобы были живы-здоровы", - написала Камшат.

"Такая нежная девочка", "Красивая", "Самая красивая девушка Казахстана", "Стиль просто супер", "Платок подчеркивает вашу нежность", - отметили пользователи соцсети.

Мы писали также, что сестра Камшат Жолдыбаевой с малышом привела в недоумение подписчиков - они задались вопросом, когда девушка успела выйти замуж и родить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070954-takaya-nezhnaya-devochka-fanaty-ostalis-v-vostorge-ot-obraza-kamshat-zholdybaevoy/

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