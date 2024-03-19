"Какая красивая": Клава Кока запечатлелась в полупрозрачном платье на пляже

Российская певица Клава Кока показала в Instagram снимки, сделанные на ночном пляже, и сообщила о выходе нового трека. Аутфит артистки вызвал восторг ее поклонников, передает NUR.KZ.

Блестящее полупрозрачное платье, надетое поверх бикини, привлекло внимание фанатов Клавы Коки. Певица сделала несколько снимков на песке ночного пляжа и опубликовала их в Instagram.

Вместе с горячими кадрами исполнительница хитов "Зая" и "Покинула чат" решила объявить о грядущем релизе своей новой песни.

"Не надо быть правильным, надо быть настоящим! Послезавтра новый трек", - подписала публикацию Клава.

"Какая красивая!", "Я влюблена в эти фотки", "Какая ты классная, просто восторг", "Волшебные фото, ты - олицетворение нежности", "Жду трек, думаю, будет пушка", - написали восхищенные поклонники артистки.

В феврале Клава Кока растрогала фанатов фотографиями с бабушкой и дедушкой, которых она увезла отдыхать на Мальдивы.