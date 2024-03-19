"Все правда и даже хуже": Нучи высказался о слухах о себе

Блогер, предприниматель и визажист Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, рассказал своим подписчикам в Instagram, какие небылицы слышал о себе, передает NUR.KZ.

Нучи по просьбе подписчиков озвучил самый нелепый слух о себе, который слышал.

"Будто у меня импланты в икрах. Остальное, что говорят - все правда и даже хуже", - написал он.

Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

У визажиста также спросили, какой ему представляется девушка "с лоском". Он отметил, что девушка должна быть опрятной и не должна переусердствовать с губами, пластикой, количеством украшений и прочим.

"Плавная, натуральная (грудь, ресницы, макияж), ухоженная с гладкой кожей тела, здоровыми зубами и блестящими волосами натуральных оттенков без сложных стрижек.

И главное - энергия. Она уверена в себе, не высокомерна, это противоположно, кстати. Открыта, добра, и рядом с ней всем тепло. В общем, типа на меня", - заявил он.

Недавно Нучи рассказал о результате проведенной пластики.