"Показалось, что Памела Андерсон": Люся Чеботина покрасовалась в мини-платье

Российская певица Люся Чеботина появилась в эффектном аутфите - знаменитость надела сверкающее мини-платье. Фанаты заметили схожесть певицы c американской актрисой Памелой Андерсон, передает NUR.KZ.

Красное сияющее мини-платье с длинными рукавами и спущенными плечами - блондинка привлекла внимание фолловеров эффектным нарядом с акцентом на декольте.

Фанаты заметили, что Люся надела голубые линзы. Однако они отметили, что карие глаза артистки гораздо выразительнее.

"Мне одной показалось, что это Памела Андерсон? Прекрасна! Шикарна! Бесподобна!", "Со своим цветом глаз лучше, с этим пропала вся изюминка", "Красивая, но с карими глазами лучше", "Люся, выглядишь очень сексуально, фигура великолепна, губы очаровательны", "Обворожительная красотка", - написали ей пользователи соцсети.

Ранее Люся Чеботина была уверена, что против нее "организовали травлю".