Кайрат Нуртас в чапане с домброй в руках впечатлил Казнет (видео)
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Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас впечатлил свою читательскую аудиторию в Instagram колоритным видео. На кадрах исполнитель предстал в чапане с домброй в руках, передает NUR.KZ.
На видео Кайрат запечатлелся в юрте в светлом чапане с домброй в руках. Неизменным остался любимый аксессуар исполнителя - солнцезащитные очки.
"Спасибо тебе, родной народ", - признался в любви к казахстанцам артист.
"Хочу быть похожим на вас, кода вырасту", "Один из лучших. Процветай и дальше", "Наша гордость", "Брат, очки бы снял", "Чапан огонь", "Была на его концерте в Туркестане, со всеми сфотографировался, танцевал, пел живым вживую", "Легенда", - отметили подписчики певца.
В феврале Кайрат Нуртас отметил 35-летие. Блогер Арман Юсупов показал свой подарок исполнителю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2069865-kayrat-nurtas-v-chapane-s-dombroy-v-rukah-vpechatlil-kaznet-video/