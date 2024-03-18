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Кайрат Нуртас в чапане с домброй в руках впечатлил Казнет (видео)

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас впечатлил свою читательскую аудиторию в Instagram колоритным видео. На кадрах исполнитель предстал в чапане с домброй в руках, передает NUR.KZ.

На видео Кайрат запечатлелся в юрте в светлом чапане с домброй в руках. Неизменным остался любимый аксессуар исполнителя - солнцезащитные очки.

"Спасибо тебе, родной народ", - признался в любви к казахстанцам артист.

"Хочу быть похожим на вас, кода вырасту", "Один из лучших. Процветай и дальше", "Наша гордость", "Брат, очки бы снял", "Чапан огонь", "Была на его концерте в Туркестане, со всеми сфотографировался, танцевал, пел живым вживую", "Легенда", - отметили подписчики певца.

В феврале Кайрат Нуртас отметил 35-летие. Блогер Арман Юсупов показал свой подарок исполнителю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2069865-kayrat-nurtas-v-chapane-s-dombroy-v-rukah-vpechatlil-kaznet-video/

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