"Эффектная": Гоар Аветисян восхитила Сеть, примерив яркие наряды на Мальдивах

Бьюти-блогер Гоар Аветисян поделилась в соцсети эффектным видео - визажистка продемонстрировала несколько ярких нарядов, предназначенных для вечера на Мальдивах, передает NUR.KZ.

"Выбери наряд, в котором ты полетишь на Мальдивы в этом году, а точнее, пойдешь на свой первый ужин", - написала Гоар.

Обтягивающие яркие платья, подчеркивающие фигуру, сияющее мини, летящее платье с фиолетовыми цветами, прозрачный вечерний наряд - Гоар предложила выбрать из этого разнообразия лучшее.

Однако фанаты не смогли сделать выбор - они отметили, что Гоар хороша во всех аутфитах.

"В каждом образе эффектная", "Очень красивая и вдохновляющая!", "Красавица", "Ты украсила каждое из этих платьев! Шикарная", "Вам так идут длинные платья", "Просто шик", - написали ей фолловеры.

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