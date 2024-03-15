"Эффектная": Гоар Аветисян восхитила Сеть, примерив яркие наряды на Мальдивах
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Бьюти-блогер Гоар Аветисян поделилась в соцсети эффектным видео - визажистка продемонстрировала несколько ярких нарядов, предназначенных для вечера на Мальдивах, передает NUR.KZ.
"Выбери наряд, в котором ты полетишь на Мальдивы в этом году, а точнее, пойдешь на свой первый ужин", - написала Гоар.
Обтягивающие яркие платья, подчеркивающие фигуру, сияющее мини, летящее платье с фиолетовыми цветами, прозрачный вечерний наряд - Гоар предложила выбрать из этого разнообразия лучшее.
Однако фанаты не смогли сделать выбор - они отметили, что Гоар хороша во всех аутфитах.
"В каждом образе эффектная", "Очень красивая и вдохновляющая!", "Красавица", "Ты украсила каждое из этих платьев! Шикарная", "Вам так идут длинные платья", "Просто шик", - написали ей фолловеры.
Мы писали также, что Гоар Аветисян впервые вышла в свет в открытом платье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2069115-effektnaya-goar-avetisyan-voshitila-set-primeriv-yarkie-naryady-na-maldivah/