"Что за дива!": Гоар Аветисян вышла в свет в открытом платье (видео)

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян впервые вышла в свет в наряде с открытой спиной - об этом она сообщила в Instagram и показала эффектное видео, передает NUR.KZ.

Звезда бьюти-индустрии очаровала подписчиков Instagram-аккаунта эффектным образом в приталенном черном платье, подчеркивающем фигуру Гоар.

"Не поверите, но это первый в моей жизни выход в свет с открытой спиной! Предыдущие попытки были только на отдыхе и в местах, где нет людей и камер", - описала свой образ Аветисян.

В заключение Гоар оставила пожелание своим подписчикам.

"Желаю каждому человеку на этой планете стремиться к лучшей версии себя. Что может быть привлекательнее, чем уверенная в себе женщина?" - написала визажистка.

Поклонники Аветисян оставили множество теплых комментариев.

"Продолжай зажигать, девочка, ты просто огонь", "Вживую еще круче, пушка, ракета, петарда! Но самое притягательное в тебе - твоя человеческая простота, оставайся такой всегда, пусть ничто не очерствит твое сердце", "Очень эффектная девушка", "Что за дива!" - написали под публикацией.

В январе Гоар очаровала подписчиков фотосессией в восточном стиле.