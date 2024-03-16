"Наша королева": Шакира показала фигуру в оголяющем тело платье без нижнего белья

Известная колумбийская певица Шакира удивила фанатов промо-роликом к своему новому альбому - для него артистка снялась в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Кадры Шакира разместила в своем Instagram-профиле.

47-летняя исполнительница поделилась роликом, смонтированным из подборки фотографий, на которых она предстала в оголяющем тело платье синего цвета, оформленном плетеными вставками. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствуют трусы и бюстгальтер.

"Эффектно", "Люблю смотреть на то, как ты сияешь", "Какая красивая", "Наша королева", - писали фанаты артистки.

Шакира родилась в Барранкилье — индустриальном портовом городе, расположенном на севере Колумбии. Девочка славилась уникальными когнитивными способностями: она быстро запоминала информацию и обрабатывала данные.

В четыре года Шакира начала писать стихи, а спустя пару лет стала сочинять песни. Первая музыкальная композиция, созданная восьмилетней девочкой, была посвящена отцу, который скорбел по ее погибшему брату.

Настоящая певческая карьера началась, когда ей едва исполнилось 14. Старт был дан представителем Sony Music по имени Сиро Варгас.

В 1993 года она снялась в сериале The Oasis, а позже выпустила песенный сборник под названием "Pies Descalzos".

У звездной матери 2 ребенка.

Первенец появился на свет в январе 2013 года, родители дали сыну имя Милан. В январе 2015-го на свет появился второй ребенок, который носит имя Саша. С рождением двух сыновей Шакира приостановила творческую деятельность, переехала в Барселону, поставив карьеру на второй план, чтобы возлюбленный мог продолжать заниматься футболом и завоевывать титулы.

Неожиданностью для поклонников стало заявление пары о прекращении отношений, которое они сделали в июне 2022 года.