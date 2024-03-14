"Какой красивый": Аскар Ильясов очаровал поклонниц яркими фото

Звезда сериала "Нулевой пациент" Аскар Ильясов опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте. Поклонницы были очарованы образом любимого актера, передает NUR.KZ.

По-настоящему яркой получилась последняя фотосессия Аскара Ильясова. Фотографы и стилисты решили поиграть и со светом в студии, и с образами 27-летнего казахстанского актера. Ильясов примерил самые смелые образы - жилетку с кожаными перчатками и необычный пиджак.

"Теплые фотографии", - охарактеризовал снимки артист.

Поклонники согласились с мнением любимого актера.

"Не теплые, а горячие", "Вайб фильмов Вонга Карвая", "Огонь", "Как ты сделал две левые ноги, бро?", "Аниме", "Взволнованно!", "Герой", - написали в комментариях под публикацией.

В Международный женский день полуобнаженный Аскар Ильясов попал в объектив его второй половинки - художницы и модели Айи Шалкар.