"Настоящая казахская красавица": мама Димаша Кудайбергена очаровала весенним образом

Казахстанская артистка Светлана Айтбаева, мама известного исполнителя Димаша Кудайбергена, показала новое фото в Instagram и очаровала своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Желаю вам весеннего настроения. Благополучия вашим семьям", - написала она.

Светлое и теплое фото Светланы Айтбаевой высоко оценили поклонники ее творчества и все, кто любит Димаша. Они оставили много лестных комментариев под публикацией на разных языках мира.

"Вы такая красивая женщина", "Прекрасная женщина, спасибо за ваши пожелания", "Я бы сказала, что вы настоящая казахская красавица", "Вы сама как весенний цветок", "И вам желаю чудесную весну", "Спасибо за прелестные фото", "Вы очаровательны", - гласят отзывы под фото.

Ранее мы писали, что известный американский композитор Уолтер Афанасьефф высоко оценил новый клип Димаша.