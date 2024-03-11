"Завидую искренней дурости": Асель Аскар в свадебном платье обескуражила Казнет (видео)

Асель Аскар показалась в Instagram в свадебном наряде - на съемках нового фильма блогерша и актриса записала видео, которое обескуражило пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Асель Аскар решила подурачиться на камеру в свадебном образе, в котором она появится в новом фильме. Актриса потанцевала, держа в руках фату, а партнеры по картине, чьих лиц не было видно, тянули к ней свои руки.

"Все, ушла ваша бешеная девочка. Можете поздравлять", - написала под видео Асель.

Секция комментариев разделилась на два лагеря - некоторые осудили Асель за ее поведение, однако нашлись и те, кто решил посмеяться вместе с ней.

"Завидую такой искренней дурости, так хочется тоже такой быть. Не бояться общества. Нет у нас же камнями начнут: "уят, уят". А ведь это так круто - дурачиться. Жизнь слишком коротка, чтоб грустить. Вы смелая, вы крутая", "У этой женщины все в порядке с головой?", "Вроде только же начала нормальной становиться, что опять случилось?", "Ушла, больше не возвращайся", "Самая красивая, самая крепкая женщина! Вы просто огонь", - написали подписчики актрисы.

Недавно Асель Аскар призвала казахстанцев не критиковать отечественные комедии. А неделю назад блогерша и актриса поделилась радостным событием - она купила частный дом на 300 квадратных метров в Алматы.