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Эзотерика

"Завидую искренней дурости": Асель Аскар в свадебном платье обескуражила Казнет (видео)

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар показалась в Instagram в свадебном наряде - на съемках нового фильма блогерша и актриса записала видео, которое обескуражило пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Асель Аскар решила подурачиться на камеру в свадебном образе, в котором она появится в новом фильме. Актриса потанцевала, держа в руках фату, а партнеры по картине, чьих лиц не было видно, тянули к ней свои руки.

"Все, ушла ваша бешеная девочка. Можете поздравлять", - написала под видео Асель.

Секция комментариев разделилась на два лагеря - некоторые осудили Асель за ее поведение, однако нашлись и те, кто решил посмеяться вместе с ней.

"Завидую такой искренней дурости, так хочется тоже такой быть. Не бояться общества. Нет у нас же камнями начнут: "уят, уят". А ведь это так круто - дурачиться. Жизнь слишком коротка, чтоб грустить. Вы смелая, вы крутая", "У этой женщины все в порядке с головой?", "Вроде только же начала нормальной становиться, что опять случилось?", "Ушла, больше не возвращайся", "Самая красивая, самая крепкая женщина! Вы просто огонь", - написали подписчики актрисы.

Недавно Асель Аскар призвала казахстанцев не критиковать отечественные комедии. А неделю назад блогерша и актриса поделилась радостным событием - она купила частный дом на 300 квадратных метров в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066067-zaviduyu-iskrenney-durosti-asel-askar-v-svadebnom-plate-obeskurazhila-kaznet-video/

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