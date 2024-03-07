"Роскошная": 38-летняя Серябкина восхитила фигурой в платье с глубоким вырезом
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38-летняя экс-солистка группы "Serebro" Ольга Серябкина решила пообщаться с поклонниками в преддверии Международного женского дня. Фанатов восхитил образ певицы, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Если ты меня не любишь" и "Не плачу" вышла к поклонникам в Instagram, чтобы пообщаться с ними перед грядущим женским днем.
"Что делаете в преддверии 8-го марта? Мужчины, моргните, если у вас все готово", - написала Серябкина под публикацией.
На фотографиях бывшая солистка "Serebro" была одета в эффектное черное платье по фигуре, которое подчеркнуло зону декольте.
"Роскошная", "Красотка", "Вау, что за богиня?", "Такая красивая", "Королева, с 8 марта поздравляю", "Моргнул", "С весной!", "Хороша", - написали подписчики в комментариях под фотографиями.
Месяц назад Ольга Серябкина публиковала фото с мужем и сыном - в Сети обсуждали, на кого похож малыш.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065112-roskoshnaya-38-letnyaya-seryabkina-voshitila-figuroy-v-plate-s-glubokim-vyrezom/