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"Роскошная": 38-летняя Серябкина восхитила фигурой в платье с глубоким вырезом

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

38-летняя экс-солистка группы "Serebro" Ольга Серябкина решила пообщаться с поклонниками в преддверии Международного женского дня. Фанатов восхитил образ певицы, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Если ты меня не любишь" и "Не плачу" вышла к поклонникам в Instagram, чтобы пообщаться с ними перед грядущим женским днем.

"Что делаете в преддверии 8-го марта? Мужчины, моргните, если у вас все готово", - написала Серябкина под публикацией.

На фотографиях бывшая солистка "Serebro" была одета в эффектное черное платье по фигуре, которое подчеркнуло зону декольте.

"Роскошная", "Красотка", "Вау, что за богиня?", "Такая красивая", "Королева, с 8 марта поздравляю", "Моргнул", "С весной!", "Хороша", - написали подписчики в комментариях под фотографиями.

Месяц назад Ольга Серябкина публиковала фото с мужем и сыном - в Сети обсуждали, на кого похож малыш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065112-roskoshnaya-38-letnyaya-seryabkina-voshitila-figuroy-v-plate-s-glubokim-vyrezom/

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