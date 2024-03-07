"Как из дорамы": весенняя фотосессия Акерке Буркитбай собрала комплименты в Казнете

Казахстанская певица и актриса Акерке Буркитбай опубликовала кадры с весенней фотосессии в преддверии Международного женского дня - поклонников восхитил образ звезды, передает NUR.KZ.

Нежные тона, цветы и улыбка - все это сделало фотосессию Акерке Буркитбай по-весеннему красивой. Солистка группы "Assyl" позировала на лиловом фоне в длинном платье - фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Супруга Али Окапова обратилась к прекрасной половине человечества через стихотворение Мукагали Макатаева - она поздравила их с предстоящим праздником 8 марта.

Нежный образ Акерке собрал комплименты пользователей Сети.

"Мне очень нравится Акерке! Али и вправду выбрал умную и красивую девушку. Роза Рымбаева наверняка очень довольна", "Как из дорамы", "Весна - это ты", "Акерке, желаю Вам всего самого наилучшего", "Красавица! Будь счастлива с семьей", - написали в комментариях.

Недавно сыну Акерке Буркитбай и Али Окапова провели обряд "тұсау кесу".