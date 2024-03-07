"Стала идеальной версией себя": Валя Карнавал покрасовалась в мини-бикини

Российский видеоблогер Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, похвасталась стройной фигурой в мини-бикини. Волнующие фото она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На фото девушка позирует в черном мини-бикини, его маленький лиф подчеркивает пышную грудь инстадивы. Не без гордости Валя демонстрирует на снимках также свою тонкую талию и длинные ноги.

"Из-за того, что ты выложила фото в купальнике, теперь ты тоже не сможешь встречаться с маканом", - написала она.

"Валя сама на себя не похожа, искусственная, что ли?", "Она стала идеальной версией себя", "Вот она, девушка, которая добилась того, чего так долго хотела и делала", "Когда ты стала той самой королевой своей жизни", "Это вообще Валя?", "Спору нет, фигура у тебя крутая", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Валю Карнавал в образе учительницы раскритиковали в Сети. А однажды подписчики заподозрили ее в фотошопе, заявив, что "не бывает таких бедер".