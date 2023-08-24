"Не бывает таких бедер": Валю Карнавал заподозрили в фотошопе

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Российский видеоблогер, певица и актриса Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, предстала перед фанатами в Instagram в новом образе, передает NUR.KZ.

"Живу, цвету и хорошею! О том, что было - не жалею! О том, что будет - не гадаю! А то, что есть - я обожаю!" - написала она.

Красивый пейзаж и яркая модель на фото порадовали пользователей соцсети. Но некоторые заподозрили блогера в фотошопе.

"Ну на первом фото сильно перестаралась с фотошопом - одно бедро значительно от другого отличается. А так, красотка", "Ну не бывает своих таких бедер, ну почему не признаться и жить по-честному", "Перестаралась с фотошопом", "Невероятно красивый образ, выглядишь шикарно", "Самая красивая девочка в мире", - заявили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033743-ne-byvaet-takih-beder-valyu-karnaval-zapodozrili-v-fotoshope/