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"Раньше было лучше": фотосессию Вали Карнавал в образе учительницы раскритиковали в Сети

Опубликовано:

Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Российский видеоблогер Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, предстала перед фанатами в Instagram в образе учительницы, но фотографии пришлись по вкусу не всем, передает NUR.KZ.

Валя Карнавал примерила образ учительницы, однако, кроме очков для зрения в аутфите мало что выдавало в блогерше педагога. Рубашка с открытыми плечами, предельно короткая юбка, вязаные чулки, длинные серьги до плеч и броский макияж - вот так выглядел наряд Карнауховой.

Публикацию Валя подписала эмодзи с изображением книг, намекая тем самым на "школьное" вдохновение" для фотосета.

Мнения подписчиков насчет увиденного разделились.

"Это уже не естественная красота, а искусственная кукла, раньше было лучше", "Почему все пишут, что Валя стала хуже? Да, она изменилась, но она взрослеет! Никакая не искусственная красота, а самая настоящая", "Удивляешь, безумно красиво", "Валя была бы самой лучшей учительницей", - написали подписчики в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062483-ranshe-bylo-luchshe-fotosessiyu-vali-karnaval-v-obraze-uchitelnitsy-raskritikovali-v-seti/

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