"Божественная": Виктория Одинцова покрасовалась в мини-юбке

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, похвасталась стройными ногами на новых фото, которые выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

На новых снимках Вики Одинцова запечатлелась в черном мини-юбке и красном клетчатом пиджаке. Образ дополнили зеленые туфли на платформе, черные солнцезащитные очки и боа.

"Такая нежная красавица", "Оуу, это очень хот, крошка!", "Вы божественная", "С такими ногами всегда в мини-юбках надо ходить", "Вы прекрасны", "Горяча", - гласят комментарии восхищенных подписчиков. К слову, их у модели в этой соцсети 5 миллионов.

Ранее Виктория Одинцова выложила пикантные фото с пляжа. А также модель привлекла внимание поклонников смелым нарядом с глубоким декольте.