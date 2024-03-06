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"Божественная": Виктория Одинцова покрасовалась в мини-юбке

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Виктория Одинцова
Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, похвасталась стройными ногами на новых фото, которые выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

На новых снимках Вики Одинцова запечатлелась в черном мини-юбке и красном клетчатом пиджаке. Образ дополнили зеленые туфли на платформе, черные солнцезащитные очки и боа.

"Такая нежная красавица", "Оуу, это очень хот, крошка!", "Вы божественная", "С такими ногами всегда в мини-юбках надо ходить", "Вы прекрасны", "Горяча", - гласят комментарии восхищенных подписчиков. К слову, их у модели в этой соцсети 5 миллионов.

Ранее Виктория Одинцова выложила пикантные фото с пляжа. А также модель привлекла внимание поклонников смелым нарядом с глубоким декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064893-bozhestvennaya-viktoriya-odintsova-pokrasovalas-v-mini-yubke/

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