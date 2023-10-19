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"Супердевушка": Виктория Одинцова привлекла внимание фанатов смелым нарядом

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Виктория Одинцова
Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

29-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, примерила соблазнительный наряд с глубоким декольте. Фото девушка выложила в своем в Instagram, передает NUR.KZ.

Девушка запечатлелась в белом брючном костюме с акцентом на экстремальное декольте.

Пышная грудь модели привлекла внимание ее фанатов, которые заявили, что Вики очень красива и эффектна. Ее волнистые волосы и томный взгляд взволновали фолловеров еще больше и заставили их расщедриться на комплименты.

"Вот это да!", "Какие большие глаза", "Красивая", "Как статуэточка", "Люблю белое", "Оглушительно", "Великолепная", "Ты лучшая", "Первая красавица на нашей планете", "Супердевушка", - отреагировали фолловеры.

Ранее Вики Одинцова впечатлила фото у водопада. Она снялась в прозрачной накидке стоя в воде и взволновала читательскую аудиторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041690-superdevushka-viktoriya-odintsova-privlekla-vnimanie-fanatov-smelym-naryadom/

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