"Супердевушка": Виктория Одинцова привлекла внимание фанатов смелым нарядом

29-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, примерила соблазнительный наряд с глубоким декольте. Фото девушка выложила в своем в Instagram, передает NUR.KZ.

Девушка запечатлелась в белом брючном костюме с акцентом на экстремальное декольте.

Пышная грудь модели привлекла внимание ее фанатов, которые заявили, что Вики очень красива и эффектна. Ее волнистые волосы и томный взгляд взволновали фолловеров еще больше и заставили их расщедриться на комплименты.

"Вот это да!", "Какие большие глаза", "Красивая", "Как статуэточка", "Люблю белое", "Оглушительно", "Великолепная", "Ты лучшая", "Первая красавица на нашей планете", "Супердевушка", - отреагировали фолловеры.

Ранее Вики Одинцова впечатлила фото у водопада. Она снялась в прозрачной накидке стоя в воде и взволновала читательскую аудиторию.